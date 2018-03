Investigadors suggereixen que l'Alzhèimer és una diabetis del cervell

Una dieta descompensada combinada amb hàbits sedentaris predisposen a patir diabetis 2

Actualitzada 21/03/2018 a les 12:43

Un grup d'investigadors suggereix que l'Alzhèimer és una diabetis del cervell, ja que les dietes enriquides amb àcids grassos saturats predisposen a tenir pèrdua de memòria, segons informa la Universitat Rovira i Virgili (URV). El Centre de Tecnologia Ambiental i Alimentaria TecnATox de la UnRV, en col·laboració amb grups d'investigació de la Universitat de Barcelona (UB), estudien els orígens d'aquesta demència.Diferents estudis fets amb models animals demostren que la dieta és un factor clau en l'aparició de la forma més comú de l'Alzheimer. En particular, la diabetis de l'edat adulta, o diabetis 2, seria un factor determinant a l'hora d'activar els processos de mort neuronal i de la consegüent pèrdua de memòria característica del mal d'Alzheimer.Els treballs d'investigació del grup, integrat a la xarxa temàtica CIBERNED-ISCIII i a la Fundació Reina Sofia, permeten concloure que les dietes enriquides amb àcids grassos saturats predisposen a tenir pèrdua de memòria.Aquests nous resultats es van publicar poc després que un grup d'investigadors italians ho fes per primera vegada en un model d'estudi similar i amb resultats comparables.Tot això queda recollit en un recent article de revisió a la revista Pharmaceuticals signat, entre d'altres, per l'investigador del centre TecnATox de la URV, Jaume Folch.Els efectes d'una dieta descompensada combinada amb hàbits sedentaris i endolcida amb un abús en el consum de productes alimentaris que incorporen sucres afegits, predisposen a patir diabetis de tipus 2. En aquesta situació, teixits com el fetge o els músculs tenen dificultats per captar la glucosa que circula per la sang. Al cervell, no obstant això, la glucosa penetra perfectament en les neurones i la insulina no està implicada amb la captació de glucosa.La investigació contribueix a posar de manifest que la insulina es relaciona directament amb la supervivència de les cèl·lules del cervell, que és el factor clau en la preservació de la memòria en regions cerebrals com l'hipocamp.Els últims avanços en aquest camp suggereixen que és la mateixa proteïna B-amiloide, que es troba al cervell dels pacients d'Alzheimer, la responsable d'empitjorar encara més el quadre diabètic general.Aquests nous treballs, a més, revelen noves oportunitats per trobar tractaments efectius i confirmen que les recomanacions per prevenir malalties cardiovasculars o el càncer serveixen també per evitar malalties importants del cervell.