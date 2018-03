Inaugurat el complex esportiu de Campclar després d'una remodelació superior a 1,1 MEUR

Els esportistes dels Jocs Mediterranis s'entrenaran en aquesta instal·lació amb piscina coberta, que data del 1985

El complex esportiu de Campclar, amb pavelló i piscina coberta, ha estat remodelat per import d'1,1 milions d'euros. És una de les instal·lacions que s'han condicionat, amb finançament de la Diputació de Tarragona, per a la celebració dels Jocs Mediterranis, que tindran lloc del 22 de juny a l'1 de juliol. Els esportistes faran ús dels nous vestidors i de la piscina climatitzada per als seus entrenaments. Ara l'Ajuntament té la mirada posada en enllestir la piscina olímpica exterior -de 50 metres- que s'està construint annexa a aquest complex, dins de la denominada Anella Mediterrània. La instal·lació data del 1985 i ha estat sotmesa a una reforma integral dels espais de serveis i vestidors, a més d'un renovat gimnàs. Des de la seva reobertura, el 2 d'octubre passat, el recinte rep 1.200 usuaris diàriament. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, que havia inaugurat aquest complex fa 33 anys enrere com a regidor d'Esports, i ho ha tornat a fer, ple d'«orgull», aquest dimecres com a batlle, ha confirmat que l'Anella, passats els Jocs, acollirà la Ciutat Esportiva del Nàstic -unes instal·lacions les obres de les quals aniran a càrrec del grup grana. «Estem fent història junts», ha declarat Ballesteros.