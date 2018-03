Floria reconeix que la constructora de les obres del Circ té «problemes de ritme»

Tot i això, la regidora de Patrimoni demana un «vot de confiança» pel projecte de reconstrucció

La regidora de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona, Begoña Floria, va reconèixer ahir públicament que hi ha «problemes» amb la constructora encarregada del projecte de reconstrucció del Circ Romà a la plaça dels Sedassos. Segons detallava, aquests tenen a veure amb el ritme de les obres. «Cada setmana controlem què fan, perquè els vaig transmetre que estava molt enfadada amb el ritme de les obres», expressava Floria, que afegia que «tot i això, encara estem dins els terminis i les grades estaran acabades abans que arribi l’estiu».La intervenció en aquest sector del Circ va iniciar-se el mes de març de 2017 i, en principi, la duració era de sis mesos. El projecte es va haver de modificar i s’ha allargat en el temps, de manera considerable, fins al punt que, per fer el conjunt d’obres, s’haurà invertit més d’un any. D’altra banda, Floria va demanar un «vot de confiança» a la ciutadania i l’oposició, després de les crítiques rebudes per la col·locació d’unes planxes de metall a sobre de les grades originals. «Encara no ha acabat la reconstrucció», va dir Floria.