El carrer de Sant Domènech ja és zona de vianants

Han finalitzat les obres de renovació integral dels carrers Salines i Sant Domènech

Actualitzada 21/03/2018 a les 10:57

Les obres han descobert un tram de la pista del Circ romà

Les obres de renovació integral dels carrers Salines i Sant Domenèch ja estan enllestides. D’aquesta manera, el carrer Salines s’ha convertit en zona de vianants, tot i que els vehicles hi podran circular de forma esporàdica. Els treballs han tingut un cost de 309.400 euros i han anat a càrrec d’EMATSA i del Pla Integral de la Part Alta mitjançant l’empresa municipal SMHAUSA. L’execució dels treballs els ha efectuat Bosir SA.Els treballs de millora han consistit en la renovació del ferm, el clavegueram, l’aigua potable, el reg i els serveis d’incendis. També s’han soterrat les línies elèctriques aèries i les de telefonia i s’ha millorat la xarxa de gas.Les pilones pel trànsit de vehicles que hi havia a l’entrada de la plaça de la Font, des del carrer Sant Domènech, s’han traslladat al carrer Salines. En horari de càrrega i descarrega, com a la resta de la Part Alta, es baixarà la pilona de pas per permetre l’activitat quotidiana de veïns, comerciants i passavolants.Cal recordar que les obres del carrer Salines van posar al descobert, el passat mes de novembre, un tram de la pista del Circ Romà. En 20 metres de llargada i mig metre d’amplada s’hi va localitzar una superfície rocosa allisada perquè les quadrigues poguessin córrer directament sobre la roca, sense la capa preparada d’arena que s’ha localitzat en altres trams del mateix Circ. El tram descobert estaria pròxim a la zona de sortida de les curses i a l’inici del gir del circuit.Es va excavar la rasa, per tal de documentar la troballa i elaborar un informe i geolocalitzar les restes que serviran per complementar l’estudi del monument. Posteriorment es van tapar i van continuar els treballs.