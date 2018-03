Detingut per llençar mobles per la finestra d'un tercer pis i amenaçar amb un cisell a la policia

L'incident s'ha produït la matinada d'aquest dimecres al carrer Priorat del barri de Torreforta

Actualitzada 21/03/2018 a les 11:13

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut un home de 47 anys com a presumpte autor dels delictes d'amenaces i desordres públics.Poc després de la mitjanit d'aquest dimecres, un veí del carrer Priorat, al barri de Torreforta, ha avisat la Guàrdia Urbana que un home estava llençant objectes per la finestra de cada seva, situada en un tercer pis.La dotació de la Urbana s'ha desplaçat al lloc dels fets ha comprovat com a l'entrada de l'immoble hi havia una gran quantitat d'objectes, com ara cadires, mobles, vidres, pots de pintura o ferros. De fet, l'individu continuava llençant objectes mentre cridava insults i amenaces.Diferents veïns de l'immoble han assegurat a la policia que l'inquilí del pis és una persona incívica, amb una actitud violenta i que no era la primera vegada que llençava mobiliari per la finestra.Després de diversos requeriments, l'individu va obrir la porta, moment en què ha amenaçat de mort els agents. Els policies han hagut de reduir l'home per la força, ja que oposava resistència física i els amenaçava amb un cisell.