Roben una caixa registradora d'una perruqueria i la troben prop del Riu Francolí

Actualitzada 21/03/2018 a les 11:06

Els mossos d'Esquadra buscaven aquest matí, a primera, hora una caixa registradora robada d'una perruqueria ubicada al carrer Torres Jordi que, aquesta nit, al voltat de les 02:30 hores, ha patit un robatori.El lladre ha entrat a l'establiment fent un forat a través dels vidres de l'aparador. La persiana de l'establiment no estava baixada la nit anterior. Els Mossos d'Esquadra han localitzat la caixa registradora prop del riu Francolí. La propietària de l'establiment ha confirmat a aquest mitjà que dins de la caixa no hi havia la recaptació del dia i es trobava pràcticament buida.És la primera vegada que aquest establiment pateix un acte d'aquestes característiques segons ha confirmat la propietària. Els Mossos estan investigant i realitzant les comprovacions necessàries arran de la denúncia presentada.Aquest fet té lloc a la zona propera a la Tabacalera i després que ahir un home fos detingut després que presumptament trenques els vidres d'una trentena de cotxes.