Tres ferits en un xoc múltiple entre cinc vehicles a la T-11 a Tarragona

Els afectats van ser traslladats a l'Hospital Joan XXIII

Actualitzada 20/03/2018 a les 11:54

Un total de cinc vehicles es van veure implicats en un accident, el vespre d'ahir dilluns 19 de març, a la T-11 a l'alçada de Tarragona. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'accident es va produir per una col·lisió per encalç i va deixar tres persones ferides. En el sinistre també s'hi van veure implicades dues persones més que van resultar il·leses.El xoc múltiple es va produir ahir dilluns poc abans de les 8 del vespre al punt quilomètric 17,50 d'aquesta via. Van col·lidir un total de cinc vehicles, tots per darrere. Com a conseqüència del xoc, tres persones van resultar ferides, una d'elles lleu i dues altres menys greu. Tots els afectats van ser traslladats a l'Hospital Joan XXIII.Fins al lloc dels fets s'hi van traslladar dues dotacions de Bombers i tres ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).