Reconeixement d'Activa Mútua al Port de Tarragona per la reducció de la sinistralitat laboral

L'entitat certifica les actuacions preventives que es van realitzar l'any 2015 i que van permetre reduir els accidents

Actualitzada 20/03/2018 a les 10:43

Activa Mútua ha concedit un diploma a l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT) on se li reconeix la seva contribució a la reducció de la sinistralitat laboral. La reducció s'ha aconseguit, segons el que destaca aquesta entitat, gràcies a la realització d'actuacions preventives dels accidents laborals i malalties professionals durant l'any 2015.El certificat està associat al bonus, un incentiu que consisteix en la reducció de les cotitzacions de la Seguretat Social per contingències professionals, d'acord amb els requisits establerts legalment per la Direcció general de la Seguretat Social.L'acte de reconeixement es va celebrar a la seu de l’Autoritat Portuària de Tarragona. El director territorial de Tarragona d'Activa Mútua, Joan Tua Piqueras, va entregar el diploma acreditatiu a Xavier Larrañaga Cortés, director d'Organització i Recursos Humans de l'APT, qui va estar acompanyat en aquest acte per Pere Abelló, gerent de Prevenport, el servei mancomunat de prevenció del Port de Tarragona.