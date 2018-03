Més de 60 propostes a la nova programació 'Primavera Jove'

En total, s'ofereixen 5.200 places per un públic de 12 a 30 anys

Les principals novetats

La nova temporada de Primavera Tarragona Jove ofereix més de 60 propostes d’actes i activitats programades en un ampli catàleg d’àmbits educatius i culturals. Entre les propostes, que es duran a terme entre el 3 d'abril al 20 de juny, destaquen Gemma Humet i Dúo Corneta a la Zona Cultura Kesse.En definitiva, 5.200 places que s’oferten per un públic de 12 a 30 anys i on totes les activitats són gratuïtes. «Donar un lleure de qualitat cultural és la prioritat de les polítiques públiques que desenvolupem», explica la consellera Ana Santos. I afegeix: «Amb aquest programa educatiu i cultural es consolida a l’Espai Jove Kesse com un treball intens de coprogramació amb joves. Mitjançant els canals de presentació de les propostes com la plataforma etramit o els mateixos espais de dinamització existents als equipaments s’habiliten els grups de treball com a eina per la coprogramació i cogestió de les activitats joves. Entenent els i les joves com a principals protagonistes que aporten contingut i propostes».Al nou programa destaquen deu espectacles a la Zona Cultura Kesse entre les quals podrem veure a Gemma Humet, el Dúo Corneta i els mateixos grups de joves de les aules temàtiques que exposaran els seus treballs en viu i en directe a partir d’un espectacle de nova creació.També cal destacar el Pantalla al tall, un cicle de projeccions presentades pel seu autor, un tast de propostes audiovisuals inusuals, una cita amb l'underground, les perifèries i l'experimentació amb imatges, una cita trimestral en què podrem descobrir projectes d'escassa difusiórealitzats per autors i autores properes. Serà el divendres 1 de juny a les 21 hores.També cal mencionar en el camp del circ i l’expressió teatral, el curs d’iniciació de clown Pallassades les justes!; en el camp de la música, el taller Llim de composició musical i creació de cançons i des de l’àmbit de la cuina creativa, el curs de Bons Aprofits per conscienciar del malbaratament i foment del reciclatge dels aliments.Aquesta primavera acull també la sisena edició del cicle La ciutat a cau d'orella, enfocant la seva temàtica a descobrir quina funció tenen els herois i les heroïnes la seva relació amb el nostre passat i el nostre futur. I ho farem acompanyats de personatges heroics que han deixat petjada a la nostra ciutat.El cicle d’activitats Primavera Tarragona Jove rep el suport i finançament del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el marc del programa Conecta 3, per la prevenció, sensibilització i promoció de la salut en contextos d’educació, cultura i comunitat. Les 63 propostes d’aquesta Primavera Tarragona Jove s’emmarquen en el Pla Local de Joventut 2020 i concretament en el programes de lleure educatiu, formació i educació no reglada, formació i experimentació, suport i divulgació cultural, orientació i formació ocupacional.