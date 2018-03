La Cofradia del Cristo del Buen Amor celebra 25 anys amb un llibre

Santiago: «Tenim bones sensacions»

Actualitzada 19/03/2018 a les 21:17

Els inicis

L’església de Sant Nicolau de Bari, seu de la Cofradia del Cristo del Buen Amor del Buen Amor y Nuestra Señora de la Amargura con San Juan Evangelista, va acollir ahir la presentació del llibre que recull els 25 anys de vida de l’entitat que es va fundar el 13 de maig del 1993, i que va tenir com a primer president José Manuel Núñez, un dels seus principals promotors. L’historiador Josep Maria Sabaté va presentar el contingut del llibre, del que destaquen la reproducció dels vint-i-cinc opuscles, la relació d’abanderats i cordonistes, les persones que han rebut el Premi a la Fidelitat , els goigs i la relació de confrares.El president de la confraria, José María Santiago, va dir que «tenim la sensació d’haver fet una primera etapa positiva i esperem seguir amb les bones sensacions que tenim». Lluny queden els primers moments d’una confraria que ara té 380 membres, que no van ser gens fàcils. «Hi va haver certa incomprensió, però tot es va solucionar i està oblidat», va dir Santiago, qui va recordar que «va ser una etapa d’adaptació».Els confrares ja esperen el 24 de març, data de la Procesión de Pasión del Cristo del Buen Amor. Al carrer Nou de Santa Tecla hi haurà un cant de saeta a càrrec del cor Junco y Romero.La confraria va presentar els seus estatus a l’Arquebisbat el mes de juny del 1994. L’any següent, el 14 d’abril del 1995, la confraria va participar per primera vegada a la Processó del Sant Enterrament, tot i que ho va fer sense misteri. El Divendres Sant del 1996, el primer pas de la confraria, el del Crist del Bon Amor, va sortir en processó. El 7 de maig del 2003 la junta va acordar dur a terme el projecte de la construcció del pas de Nuestra Señora de la Amargura con San Juan Evangelista.