La campanya 'l'EMT a les escoles' promourà l'ús del trasnport públic

Aquesta setmana s’inicia el projecte a les escoles Mediterrani i Ponent

Actualitzada 20/03/2018 a les 14:54

Aquest matí ha arrencat el nou projecte educatiu l’EMT a les escoles que impulsa l’Empresa Municipal de Transports amb la col·laboració de l’Institut Municipal d’Educació per donar a conèixer entre els alumnes de 6è de primària el funcionament del servei públic de bus i fomentar-ne l’ús.L’activitat es realitzarà als centres educatius on es desplaçarà un dels busos de la flota municipal i en el seu interior s’hi instal·laran els i les alumnes per assistir a una classe d’una hora de durada.Les sessions aniran a càrrec de conductors voluntaris que explicaran als estudiants com és un autobús i com funciona, com han de planificar les seves rutes i els diferents suports que tenen per informar-se, quins tipus de targetes existeixen i com fer un bon ús d’elles i reflexionar respecte a l’ús que s’ha de fer del bus i la importància del civisme.Els tallers es realitzaran a tots els alumnes de 6è de primària de la ciutat. Aquesta setmana s’inicia el projecte a les escoles Mediterrani i Ponent i anirà itinerant per tots els centres educatius.