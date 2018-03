Jornada de portes obertes a l'ICS Camp de Tarragona pels futurs residents

El Joan XXII ofereix 31 places d’especialitat hospitalàries i l’atenció primària ofereix 19 places de l’especialitat de medicina familiar i comunitària i 2 de l’especialitat d’infermeria familiar i comunitària

Actualitzada 20/03/2018 a les 12:21

L’ICS Camp de Tarragona ha rebut, aquest dimarts 20 de març, els futurs residents en una jornada de portes obertes a l’Hospital Universitari Joan XXIII. La jornada ha començat a l’àrea de docència amb la benvinguda de la directora de processos assistencials del centre sanitari, Rosaura Reig. Després, el cap d’estudis de l’Hospital Joan XXIII, Cristóbal Añez, i la coordinadora de la Unitat Docent Multiprofessional de Medicina Familiar i Comunitària, Cruzma Fuentes, han explicat els plans d’estudis i han intentat aclarir els dubtes dels estudiants per ajudar-los en la futura elecció de la plaça de formació sanitària especialitzada.L’Hospital Universitari Joan XXIII ha obert els seus serveis i unitats als futurs residents que han pogut conèixer, in situ, amb visites guiades, les instal·lacions del centre sanitari, els tutors i les unitats docents. Aquest any 2018, per primer cop, hi ha l’especialitat d’infermeria familiar i comunitària.Les especialitats oferides aquest any 2018 són les següents: al·lergologia (1), anàlisis clínics (1), anatomia patològica (1), anestèsia i reanimació (3), angiologia i cirurgia vascular (1), aparell digestiu (1), cardiologia (1), cirurgia general i de l’aparell digestiu (1), cirurgia ortopèdica i traumatologia (2), endocrinologia i nutrició (1), hematologia i hemoteràpia (1), infermeria obstètrica i ginecològica (4), medicina intensiva (2), medicina interna (2), nefrologia (1), obstetrícia i ginecologia (1), oftalmologia (1), otorinolaringologia (1), pediatria i àrees específiques (3), radiodiagnòstic (1), urologia (1), medicina familiar i comunitària (19), infermeria familiar i comunitària (2).