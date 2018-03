Forn decideix a darrera hora no assistir a la vista al Suprem i no serà present a la sala

La defensa del conseller destituït havia demanat dilluns a última hora que no el traslladessin des la presó però no es va poder cursar la petició

Actualitzada 20/03/2018 a les 11:05

La vista per estudiar el recurs presentat per la defensa de Joaquim Forn ha començat sense la presència del conseller destituït. Inicialment, Forn havia sol·licitat assistir al Suprem personalment però a darrera hora del dilluns la seva defensa va presentar un escrit demanant que no se'l traslladés des la presó perquè havia canviat de criteri i no volia ser-hi ni tampoc intervenir. La petició, però, va arribar a les 14h de la tarda i no hi va haver temps de cursar-la. Per això, aquest matí la Guàrdia Civil l'ha traslladat des d'Estremera (on està reclòs des del 2 de novembre) fins a les dependències de l'Audiència Nacional, on habitualment esperen abans de declarar al Suprem. Un cop als calabossos, els advocats han tornat a demanar que no fos traslladat al Suprem perquè no volia estar present a la sala ni tampoc demanar un últim torn de paraula. Per això, finalment, no se l'ha traslladat fins al Tribunal Suprem (situat a tocar de l'Audiència Nacional) i la vista ha arrencat a les 10.10h sense la presència de Forn.La vista es celebra davant la sala d'apel·lacions –formada per tres magistrats- i es fa per analitzar un recurs presentat per la defensa de Forn contra una decisió del jutge instructor, Pablo Llarena, del passat mes de febrer. Llavors, ja va denegar a Forn sortir en llibertat al·legant risc de reiteració delictiva. En aquell moment, Forn ja havia deixat l'acta de diputat.Intervindran la Fiscalia, l'advocacia de l'Estat, l'acusació popular (exercida per VOX) i la defensa de Forn (hi són presents els lletrats Cristobal Martell i Daniel Pérez-Esqué).Posteriorment, la sala d'apel·lacions revisa el recurs presentat per la defensa de Jordi Sànchez. També respon a una decisió de Llarena presa al febrer i, per tant, l'objectiu de la vista no és estudiar si li donen un permís per anar al ple d'investidura.