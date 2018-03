Els tarragonins han d'esperar un mes i mig per poder examinar-se del carnet de conduir

Tot i haver acabat la vaga d’examinadors, les autoescoles asseguren que la ciutat «té un problema greu» i denuncien una «manca» de professionals

Actualitzada 19/03/2018 a les 19:38

Els tarragonins que volen treure’s el carnet de conduir han d’esperar com a mínim un mes i mig per poder presentar-se a examen. Un cop aprovat l’examen teòric i realitzades les classes pràctiques, els alumnes entren a formar part d’una llarga llista d’espera. La prova pràctica, però, es programa cada 30 o 45 dies. Això provoca que la cua d’alumnes segueixi augmentant i que les autoescoles hagin de dependre de la data de l’examen per organitzar l’aprenentatge de cadascun dels estudiants. «Tenim un problema greu», manifestava el president de l’Associació d’Autoescoles de Tarragona, Carles Oliver.La província de Tarragona compta, a hores d’ara, amb onze examinadors. Aquests, roten setmanalment entre les ciutats de Reus, Tarragona i Tortosa. «Dels onze examinadors en actiu, però, només set treballen diàriament», explicava Oliver. Segons detallava el president de les autoescoles, tres examinadors són alliberats i fan ús de les seves hores sindicals habitualment, mentre que un quart no treballa al cent per cent per motius de salut. Això redueix el nombre d’onze a «set i mig», tal com deia Oliver.La cap provincial de Tráfico, María del Carmen Padial, va assegurar el passat mes de juliol, durant la vaga d’examinadors que s’estava produint arreu de l’Estat, que Tarragona sumaria tres nous examinadors a finals de 2017. Això, però, no ha estat així. «Es va quedar en una promesa», lamentava Oliver. Serà el mes vinent, a l’abril, quan arribarà un nou examinador a la província. Vindrà en condició d’itinerant i, per tant, només treballarà a la demarcació durant dos mesos. A finals de maig, tornarà a fer les maletes. «I amb això, no en tenim suficient, encara que tota ajuda és bona», valorava Oliver.La manca d’examinadors és una problemàtica de Tarragona, però també de la resta de Catalunya. «Desconeixem el motiu, però no volen venir aquí. Potser és perquè el nivell de vida és més alt i més car», opinava el president de les autoescoles. Però tal com deia, «això no justifica el problema». «A Andalusia paguen la mateixa taxa que a Catalunya i allà hi ha exàmens setmanalment i no cada mes i mig», reivindicava Oliver.Haver d’esperar tant de temps per poder fer-se amb el carnet ha modificat la manera de treballar de les autoescoles. Ara, s’han d’adaptar als tempos dels exàmens per organitzar l’aprenentatge dels alumnes. «Si un cop estan preparats per examinar-se, la data de la prova és llunyana, els diem que facin una hora de pràctica a la setmana per no perdre la pràctica però tampoc diners», explicava Oliver. En canvi, si l’alumne encara no està «a punt» però la data de l’examen és propera, «forcem una mica la maquinària per poder aprofitar i no haver d’esperar un altre mes», apuntava.Des de les autoescoles asseguren que tot plegat afecta l’aprenentatge dels alumnes. «És com si estàs cursant un grau a la universitat però no saps quan tindràs l’examen final. Tots els ensenyaments han de tancar-se amb una fita final, una data acordada per avaluar-te», acabava dient Oliver, que afegia que «a Tarragona, això, no ho tenim».