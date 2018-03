Els Sons de la Cossetània actuen a la desfilada de St. Patrick de Londres

La banda de sacs de gemecs i tarotes va tocar en llocs emblemàtics com Trafalgar Square

La banda tarragonina de sacs de gemecs i tarotes els Sons de la Cossetània va actuar aquest passat diumenge a Londres. Ho va fer en el marc de la desfilada de Saint Patrick’s Day –el dia de Sant Patrici–. Era la primera representació de Catalunya en aquesta desfilada, que va omplir els carrers de Londres des de Piccadilly a Whitehall amb més de 80 grups participants de diversos països i disciplines musicals i sota la mirada de més de 100.000 espectadors. «Ha estat un gran honor i un privilegi poder representar la nostra ciutat en una gran capital com és Londres», expressava el president de l’agrupació, Jordi Heredia.La banda va poder gaudir tocant en espais emblemàtics com Trafalgar Square o Piccadilly Circus. «Va ser espectacular», assegurava Heredia, qui també es mostrava molt orgullós d’«haver barrejat dues cultures com són la catalana i la irlandesa». A més, l’agrupació de sacs de gemecs i tarotes va comptar amb la rebuda de Jordi Giudici, president de UKCatalans –la comunitat catalana present al Regne Unit–. «La gent ens va tractar de meravella i va ser molt emocionant tocar davant de tantes persones i en espais tan emblemàtics», manifestava el president de l’entitat.Els Sons de la Cossetània, però, ja s’havien estrenat fora de les contrades tarragonines. Nova York i el festival Camins de Crabas a Castres, Occitània, l’any 2015, Roma i el Vaticà l’any 2016 o Galicia i Saragossa l’any 2017 són algunes de les seves actuacions fora de Catalunya. «Ara, tenim dos objectius en ment: Dublín i Chicago», explicava Heredia. Allà, intentaran continuar amb l’expansió dels sons més tradicionals de la cultura catalana amb els sacs de gemecs i les tarotes.D’altra banda, cal recordar que els Sons de la Cossetània compleixen enguany un lustre. Per aquest motiu, tenen preparada una programació especial per l’estiu que, tal com deia Heredia, «encara estem acabant de tancar». Tot i això, a l’agrupació tenen clar que «hem començat l’any a Londres però l’acabarem a Tarragona, a la nostra ciutat i amb la nostra gent».