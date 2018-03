El jove tarragoní acusat per clonar webs del referèndum es nega a declarar davant del jutge

Se l'acusa un delicte de desobediència, però la defensa demanarà l'arxivament del cas perquè «no hi ha cap base per efectuar l'acusació»

Actualitzada 20/03/2018 a les 12:10

Dídac Ríos, el jove tarragoní acusat d'un delicte de desobediència per clonar webs del referèndum, s'ha negat aquest matí a declarar davant el jutjat d'instrucció número 6 de Tarragona. «No hi ha cap possibilitat d'acusar el Dídac d'un delicte de desobediència», expressava l'advocat del jove, Carles Perdiguero, qui afegia que «aquesta setmana presentarem un escrit per reclamar l'arxivament del cas».Ríos ha arribat als jutjats acompanyat d'una vintena de persones, que s'han concentrat a les portes de l'Audiència per donar suport al jove. L'acusat ha entrat al Palau de Justícia passades les nou i mitja del matí. Un cop dins, s'ha acollit al seu dret de no declarar. Segons Perdiguero, això es deu al fet que «no tenim cap concreció sobre l'acusació de delicte de desobediència». L'advocat detallava que l'acusació no s'efectua sobre cap article concret i que, per tant, «desconeixem exactament els fonaments jurídics per acusar-lo».Perdiguero espera que l'escrit que reclama l'arxivament del cas prosperi. «Tenim fonaments jurídics per demanar-lo, no estem reclamant cap cosa estranya», deia l'advocat. La defensa haurà de veure com evoluciona el cas, però tal com recalcava, «la nostra postura és ferma».