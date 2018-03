El Festival Minipop s'ha fet gran

Mishima, Joan Miquel Oliver i La Iaia encapçalen el cartell del festival, que es farà de l’1 al 3 de juny

Coincidint amb l’arribada de la primavera l’equip del Festival Minipop ha fet públic el cartell musical d’enguany, que està encapçalat per tres grans noms de l’escena musical catalana: Mishima, Joan Miquel Oliver i La Iaia. La programació musical del Minipop 2018 es completa amb el reusenc Joan Masdéu, Renaldo & Clara, Mareta Bufona, Ferran Palau, Da Souza i Intana. D’aquesta manera el programa, adreçat a grans i petits, combina artistes emergents amb primeres figures de l’escena catalana.«Estem molt il·lusionats perquè hem fet un salt qualitatiu i hem aconseguit tres caps de cartell que fa molt de temps que els anàvem al darrere», explicava aquest dilluns el director musical del Minipop, Lluís Gavaldà, en la presentació del festival. Entre les grans apostes d’aquesta edició, Gavaldà apuntava a Ferran Palau, de qui va explicar que «ha fet un disc excel·lent i pot ser la gran sorpresa d’aquest any».Pel que fa a la selecció de músics emergents, el director musical reiterava la voluntat del festival de fer d’aparador de nous talents:«Intana fa un pop molt acústic i eteri, els Mareta Bufona han tornat a demostrar que Vilanova és un planter de músics increïble, i els mallorquins Da Souza fan un pop alternatiu que ens agrada». D’altra banda, i com també és habitual, el Minipop comptarà amb la presència de músics locals. En aquesta edició hi actuarà Joan Masdéu, que presentarà el seu darrer treball, Innocents. Lluís Gavaldà en justificava la seva presència assegurant que el músic reusenc «és un valor, amb una oferta musical que té molt a veure amb el Minipop».A més dels concerts, el Minipop d’aquest any comptarà amb Xavi Artigas i Pau Torrents, de Trau, que desvetllaran els seus referents en una sessió 100% vinil de pop dels 60, i els Superpandas dj’s.Entre les novetats d’aquesta vuitena edició, que se celebrarà de l’1 al 3 de juny al passeig de les Palmeres de Tarragona, hi ha l’ampliació de la programació del diumenge al matí. A l’espectacle de teatre i la tradicional sessió de dj’s, s’hi afegeix enguany un concert.En l’apartat del cinema, es projectaran els capítols de Heavies Tendres, la nova sèrie de l’il·lustrador català Juanjo Sáez que s’emet pel Canal 33.Els abonaments pels tres dies de festival es poden comprar per deu euros per internet a productesdelaterra.cat i a diferents punts de venda de Tarragona, Reus, Cambrils, Constantí i Valls. A taquilla els abonaments costaran 15 euros. L’entrada és gratuïta pels nens i nenes de fins a 2 anys.Aquest any per primera vegada s’han posat a la venda les entrades súper anticipades, que ja s’han exhaurit. «És la primera vegada que ens passa, hem venut mil entrades abans de fer públic el cartell, això vol dir que la gent ja confia en el festival i que ja hi ha un arrelament del festival amb la ciutat», va concloure Gavaldà.