Detenene un home com presumpte autor de diversos robatoris amb força a l'interior de vehicles

Diversos cotxes han aparegut aquesta matinada amb els vidres trencats a causa dels robatoris

Actualitzada 20/03/2018 a les 11:40

La Guàrdia Urbana ha detingut aquesta matinada un home de 42 anys com presumpte autor de diversos robatoris amb força a l'interior de vehicles.Els fets han passat al voltant de les 4 h d'aquesta matinada. El cos policial ha rebut la trucada d'un veí de la zona de la Tabacalera que alertava que un individu trencada el vidre a un vehicle i n'agafava objectes de l'interior. Els agents que es trobaven de servei havien observat unes hores abans per la zona una persona coneguda que habitualment realitza actes d'aquest tipus, per la qual cosa, i en coincidir amb la descripció facilitada pel testimoni, comencen la cerca per la zona. Durant la cerca els agents observen més vehicles afectats, fins a comptar-ne una trentena.En el moment que una de les patrulles accedeix a la plaça del Carros observa la persona buscada trencant una finestra d'un altre vehicle. Iniciada una persecució a peu pels carrers propers, finalment l’individu és detingut a la cruïlla dels carrers Smith i Nou de Sta. Tecla.La persona detinguda ha reconegut que ha comès diversos robatoris durant la nit i que portava alguns objectes procedents dels robatoris. Ha estat acompanyada al seu domicili, on tenia alguns objectes més sostrets d'altres vehicles. S'han localitzat vehicles afectats a la plaça dels Carros, al carrer Josep Maria Malató i al carrer Manuel de Falla. Ha estat traslladada a l'hospital de Sta. Tecla per ser assistit segons la legalitat vigent i traslladat a la comissaria dels Mossos d’Esquadra per a la seva custòdia.Aquelles persones que s'hagin vist afectades per aquests fets poden adreçar-se a la comissaria més propera per presentar denúncia i poder recuperar els objectes sostrets.La Guàrdia Urbana vol destacar que l'alerta i la participació ciutadana ha resultat molt important per a la resolució dels fets.