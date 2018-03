El SEM es va traslladar al lloc de l'accident per atendre l'afectat i li va donar l'alta 'in situ'

Actualitzada 19/03/2018 a les 10:53

Un home va resultar ferit lleu, la nit d'ahir diumenge 18 de març, en patir una sortida de via amb el vehicle que conduïa a l'A-7 a l'alçada de Tarragona. L'accident es va produir quan passaven 25 minuts de les 11 al punt quilomètric 1.160 d'aquesta via, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.Com a conseqüència de l'accident, el conductor del vehicle que va patir la sortida de via va resultar ferit lleu. Fins al lloc s'hi van traslladar dues ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). El personal sanitari va atendre l'afectat i li va donar l'alta in situ.