Les barreres de l'A-7 al seu pas pel Francolí, deute pendent del mapa acústic de la ciutat

L’Ajuntament i el Ministerio de Fomento ja han iniciat converses per construir-les, però els veïns del Parc Francolí reclamen que s’accelerin els tràmits

Actualitzada 18/03/2018 a les 21:29

Recollida de signatures

Ajuntament i Ministerio

El mapa acústic de Tarragona, que estableix els límits d’immissió sonora en les diferents zones del municipi en diverses franges del dia tenint en compte els usos del sòl que figuren al Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), no contempla la construcció de les barreres acústiques de l’A-7 al seu pas pel Parc Francolí. Es tracta d’una mesura que l’entitat veïnal del barri reclama des de fa anys i que encara no s’ha solucionat. Cal recordar que el mapa es va aprovar inicialment divendres passat al plenari de l’Ajuntament i que és un document obligatori des de l’any 2005 que Tarragona encara no havia elaborat, essent l’única capital catalana sense fer-ho.L’arribada del mapa acústic s’ha celebrat des de diverses entitats de la ciutat, però els veïns del Parc Francolí encara no poden cantar victòria. L’A-7, carretera amb un flux circulatori elevat durant tot el dia, es troba a escassos metres de diversos habitatges i de l’escola Tarragona, ubicada al barri. El so dels vehicles que circulen per aquesta via és «molt molest» per als veïns i pels propis alumnes del centre, segons expressava la portaveu veïnal, Roser Barrio.La problemàtica no és nova i, de fet, fa mesos que des de l’entitat veïnal reclamen una solució immediata. L’any 2016, van iniciar una recollida de signatures amb la intenció de fer-les arribar a la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En van recollir gairebé mig miler a través de la plataforma d’Internet change.org, però no van aconseguir res.Dos anys més tard, l’associació es troba en un escenari diferent. Ara, Tarragona compta amb un mapa acústic que podria servir per solucionar el seu cas. De moment, però, hauran de seguir insistint. Perquè tal com deia Barrio, «amb això no en tenim suficient, necessitem que el mapa inclogui la construcció de les barreres i, d’aquesta manera, fer més força per convèncer al Ministerio de Fomento».L’A-7 és una carretera estatal i, per tant, és competència de Fomento. Així doncs, la construcció dels panells d’aïllament acústic permanent anirà a càrrec seu. Tot i això, des de l’entitat asseguren que això no es podrà aconseguir sense l’ajuda del consistori, per això volen comptar amb el seu suport.L’Ajuntament de Tarragona ja ha iniciat converses amb el Ministerio de Fomento per tal d’aconseguir que arribin les barreres al costat del Parc Francolí. «Caldrà treballar-ho amb ells de mica en mica», expressaven des del consistori. D’altra banda, els veïns del barri es reuniran properament amb el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Tarragona, Josep Maria Milà, per poder tractar la temàtica en profunditat.A banda de reduir el soroll considerablement, les barreres acústiques també ajudaran a disminuir la contaminació que deixen anar els vehicles quan circulen per la carretera. Cal recordar que el Parc Francolí és un espai on centenars de persones hi arriben diàriament per practicar esport.