La declaració de quatre testimonis tanca avui la instrucció del cas Inipro

Han declarat dues treballadores d'Unitat Tècnica d'Immigració i Ciutadania (UTIC), una de l'IMSS i la presidenta d'una associació de veïns

Actualitzada 19/03/2018 a les 17:38

La declaració de quatre testimonis ha tancat avui la instrucció del cas Inipro, que investiga el presumpte desviament de fons de serveis socials municipals de Tarragona per finançar el PSC.Segons l'advocat Paco Zapater, que representa quatre dels investigats, havia demanat aquestes declaracions per considerar que els testimonis ajudaran a provar que l'empresa Inipro va realitzar els treballs encarregats per l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) de Tarragona.Els testimonis que han declarat avui són dues treballadores d'Unitat Tècnica d'Immigració i Ciutadania (UTIC), una de l'IMSS i la presidenta d'una associació de veïns d'un barri perifèric de la ciutat.Inipro va cobrar 337.168,97 euros entre els anys 2009 i 2011 per un servei d'atenció a immigrants, adjudicat mitjançant un procediment negociat sense publicitat, encara que les tres empreses a les quals es va invitar a participar estaven vinculades entre elles.La CUP va denunciar els fets i el jutjat número 1 de Tarragona considera que hi ha indicis dels delictes de malversació, tràfic d'influències, prevaricació i alteració de preus de subhastes.En la peça principal consten com a investigats l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, l'exregidor de Serveis Socials Victòria Pelegrín; la portaveu del govern municipal, Begoña Floría, i l'excap de gabinet d'alcaldia Gustavo Cuadrado, tots del PSC.Una vegada concloses totes les diligències de la instrucció, el jutge dictarà l'acte de procediment abreujat.