El cost de les obres de remodelació de l'espai ha estat de prop de 54.000 euros

Actualitzada 19/03/2018 a les 16:46

L'Escola Torreforta ha ampliat el seu pati de cicle inicial i educació infantil i l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, l'ha visitat aquest dilluns per a fer-ne la inauguració oficial.L'ampliació del patí ha comportat també la substitució del mur perimetral per un de nou ajustat a la nova superfície i el condicionament de la superfície de l'àrea de pati ampliada amb grava i sauló compactats, l'eliminació dels punts d'enllumenat públics afectats i la reconnexió de la instal·lació restant i la realització de vorera amb panot gris al voltant dels nous trams de mur perimetral.L'obra ha estat executada per la UTE Acsa Ematsa Via Pública per un import de 53.851,36 €.