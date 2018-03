Interior reconeix la tasca de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Reus

L'acte ha tingut lloc aquest dissabte 17 de març a la Garriga

Actualitzada 19/03/2018 a les 12:16

La Direcció General de Protecció Civil del departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya ha reconegut la tasca de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de les ciutats de Tarragona i de Reus Reus. El reconeixement s’ha dut a terme en el marc de la sisena edició del Dia del Voluntariat de Protecció Civi, que ha tingut lloc aquest dissabte 17 de març a La Garriga i ha estat presidit pel director general de Protecció Civil, Joan Delort.Els voluntaris de Tarragona han estat guardonats per la seva trajectòria i per la seva implicació en actes preventius de la ciutat, destacant les actuacions dels actes de correfoc de la Festa Major i en especial per la coordinació amb la Direcció General de Protecció Civil a través de les comunicacions al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, CECAT.Pel que fa al reconeixement als voluntaris reusencs, s'ha tingut en compte la tasca desenvolupada per l’entitat amb motiu de les ventades que van afectar Catalunya els dies 5 de febrer i 26 de desembre de 2017.