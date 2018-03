El Port de Tarragona es promociona a la Borsa interpirinenca de cereals

L'esdeveniment reuneix representants dels importadors, productors, grups cooperatius, agències de transport, centrals comercialitzadores, corredors i usuaris

El Port de Tarragona s'ha promocionat en la Borsa interpirinenca de cereals de Mollerussa (Pla d'Urgell), un certamen que reuneix els agents del sector d'Espanya, França i Rússia, entre d'altres, segons informa l'Autoritat Portuària (APT).La Borsa, que aquest any ha arribat a la seva dissetena edició, reuneix representants dels importadors, productors, grups cooperatius, agències de transport, centrals comercialitzadores, corredors i usuaris.El Port de Tarragona ha participat per augmentar la seva quota de mercat dels productes agroalimentaris, incorporar tràfics nous de productes a granel i consolidar les exportacions d'animals vius.L'enclavament és un dels líders en agroalimentaris del Mediterrani, amb un moviment mitjà anual de 5 milions de tones en el qual rep mercaderia d'Ucraïna, Romania, l'Argentina i els Estats Units.Des de les instal·lacions tarragonines, es distribueix a tot Catalunya, Aragó i gran part de Navarra i l'est de Castella, on es fabrica el 40% del total de producció de pinsos a Espanya.Anualment, pel Port de Tarragona passen més del 60% de les matèries primes per elaborar pinsos per a la ramaderia catalana.La infraestructura lidera el trànsit de cereals, farines, pinsos i farratges a Espanya i, amb Cartagena, és dels dos únics ports autoritzats pel Ministeri d'Agricultura per transportar bestiar viu.Des que va començar aquest trànsit el 2012 i fins avui s'han mogut 1.114.670 caps de bestiar, un 70% de la cabanya de bovins catalana.