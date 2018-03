El PDeCAT denuncia la inexistència del pla de prevenció i actuació contra els abocadors il·legals

Nadal recorda que a l’abril farà dos anys que es va aprovar la moció per acabar amb els abocaments incontrolats

El PDeCAT ha preguntat a l’equip de govern de Tarragona pel pla de prevenció i actuació contra els abocadors il·legals, encara inexistent a Tarragona. El portaveu del grup municipal, Dídac Nadal, ha recordat que «a l’abril farà dos anys de l’aprovació per unanimitat de la moció impulsada pel grup de tuitaires #TgnTT per posar fi als abocadors incontrolats». En aquest sentit, Nadal assenyala que el govern municipal es va comprometre a complir els acords en un termini d’entre i un i tres mesos, però la realitat és que «actualment el nombre de zones verdes i solars abandonats plens de porqueria és igual o més elevat que fa dos anys».El grup municipal exposa que la inexistència d’aquest pla de prevenció i actuació fa que els abocadors il·legals continuïn proliferant, «tal com està passant al polígon del costat del barri de la Floresta, en nombroses zones verdes i en noves ubicacions com és el solar que ha d’acollir l’escola Arrabassada». Nadal titlla de «lamentable» que «l’equip de govern es desentengui d’aquesta problemàtica» i afirma que «la neteja i salubritat pública és competència directa i obligatòria de l’Ajuntament de Tarragona».En la moció aprovada per unanimitat l’abril del 2016 també s’establia que en el termini màxim de tres mesos s’elaborés i presentés un protocol de funcionament de la deixalleria municipal per tal que aquesta sigui més operativa i doni resposta a les incidències actuals. El PDeCAT denuncia que aquest protocol encara no existeix i, per tant, demana al govern municipal que compleixi amb tots els acords d’aquesta moció aprovada per unanimitat.