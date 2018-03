El Joan XXIII deixa de derivar pacients d'urgències de baixa complexitat al CAP Tàrraco

Es desactiva un dels dispositius engegats a Tarragona per fer front a l’epidèmia de grip i reforçar el pla d’urgències d’hivern

Actualitzada 19/03/2018 a les 11:36

L’Hospital Joan XXIII de Tarragona ja no deriva, des de la passada setmana, els pacients que entren al servei d’urgències amb un nivell de complexitat baix al CAP Tàrraco. D’aquesta manera, ha deixat de funcionar un dels dos dispositius que es van activar a Tarragona, el passat 20 de gener, , per fer front a l’epidèmia de grip i reforçar el Pla Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC). Aquets dispositius es van posar en marxa fruit de la coordinació entre l’Hospital Joan XXIII, Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris (GiPSS) i l’Equip d’Atenció Primària Tàrraco.En concret, el dispositiu que ha deixat de funcionar és la derivació al CAP Tàrraco dels pacients del Servei d’Urgències de l’Hospital Joan XXIII amb un nivell de complexitat 4 i 5. El funcionament d’aquest dispositiu consistia en que els caps de setmana i festius, en horari de dia, els pacients atesos a les urgències de l’Hospital Joan XXIII amb un nivell de complexitat 4 i 5, és a dir, els pacients amb patologies de baixa complexitat, rebien l’atenció al CAP Tàrraco. Aquests pacients entraven igualment per la porta d’urgències del Joan XXIII, passaven pel triatge del servei d’urgències, i els pacients de nivell 4 i 5 eren atesos al CAP Tàrraco, centre ubicat al mateix recinte del Parc Sanitari Joan XXIII.El segon dispositiu organitzat a partir de l’equip d’hospitalització al domicili del Joan XXIII, que va créixer amb una nova unitat composta per un metge i dues infermeres, seguirà funcionant fins el final del mes de març. Aquesta unitat permet alliberar llits del centre sanitari i drenar els pacients de manera òptima.El CAP Tàrraco continuarà donant servei als seus usuaris els dissabtes de 8 a 15 hores.