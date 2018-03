El Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública recollirà demà reclamacions per les llistes d'espera al CAP de SPiSP

L'entitat segueix amb la campanya 'Les llistes d'espera maten- No marxis sense hora!'

Aquest dimarts, 20 de març de 10 a 12 hores, al CAP Sant Pere i Sant Pau de Tarragona es farà una taula informativa i de recollida de reclamacions dels pacients afectats per les llistes d'espera.El Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona continua amb la seva lluita per una sanitat 100 per 100 pública, universal i de qualitat amb la campanya iniciada al febrer Les llistes d'espera maten- No marxis sense hora!.L'entitat assegura que «les llistes d'espera, diagnòstiques i quirúrgiques, són el principal problema del sistema sanitari. En els últims anys, com a resultat del pla de deteriorament, desmantellament i privatització del sistema sanitari, s'han incrementat fins a xifres impensables».El Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona explica que «mentre nombroses persones esperen una intervenció quirúrgica o la primera consulta amb l'especialista per ser diagnosticades, són molts els llits hospitalaris que estan tancats; al mateix temps que quiròfans, laboratoris, alta tecnologia i serveis de diagnòstics per la imatge es mantenen a plena utilització només una part del dia. Fins i tot alguns centres sanitaris públics utilitzen zones per tractar malalts d'assegurances privades».