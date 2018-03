El festival Minipop comptarà amb Mishima, Joan Miquel Oliver i La Iaia

De l’1 al 3 de juny, també pujaran a l’escenari Joan Masdéu, Renaldo & Clara, Mareta Bufona, Ferran Palau, Da Souza i Intana

Actualitzada 19/03/2018 a les 13:48

Una fórmula pensada per a tots els públics

El festival Minipop, que se celebrarà de l’1 al 3 de juny a Tarragona, ha presentat aquest dilluns el cartell de la vuitena edició. El programa, com sempre adreçat a grans i petits, combina artistes emergents amb primeres figures de l’escena catalana. El salt qualitatiu arriba amb la sensibilitat i equilibri de Mishima, l’univers galàctic de Joan Miquel Oliver i la màgia indie-folk de La Iaia. La programació musical es completa amb Joan Masdéu, Renaldo & Clara, Mareta Bufona, Ferran Palau, Da Souza i Intana. A més, Xavi Artigas i Pau Torrents de Trau desvetllaran els seus referents en una sessió 100% vinil de pop dels 60 i els Superpandas dj’s punxaran des de l’indie més ballable fins a l’electrònica per regalar una altra de les seves nits mítiques al públic.La directora del festival, Núria Serrano, i el director musical, Lluís Gavaldà, han afirmat que aquest és el cartell més potent que ha tingut mai el festival i han destacat els cinc grups que estrenaran disc al Minipop i la connexió mallorquina amb Joan Miquel Oliver i Da Souza. També han fet menció especial als lleidatans Relando & Clara, que tornen al Minipop quatre anys més tard amb el reconeixement de la crítica i el públic.Entre les novetats de vuitena edició, que se celebrarà de l’1 al 3 de juny al passeig de les Palmeres de Tarragona, hi ha l’ampliació de la programació del diumenge al matí. A l’espectacle de teatre i la tradicional sessió de dj’s, s’hi afegeix enguany un concert.En l’apartat del cinema, es projectaran els capítols de ‘Heavies Tendres’, la nova sèrie de l’il·lustrador català Juanjo Sáez, que parla de les primeres emocions i d’aquell moment crucial a la vida on es passa de la infància a la maduresa.Els abonaments pels tres dies de festival, amb un preu de deu euros, es poden comprar per Internet a www.productesdelaterra.cat i a diferents punts de venda de Tarragona, Reus, Cambrils, Constantí i Valls. A taquilla els abonaments costaran quinze euros. L’entrada és gratuïta per als nens i nenes de fins a dos anys.Enguany, per primera vegada s’han posat a la venda les entrades «súperanticipades» i centenars de persones ja les han comprat abans de conèixer el cartell musical. «Aquest èxit de vendes demostra, una vegada més, que el Minipop té un públic molt fidel que l’ha experimentat i que confia plenament en l’acurada selecció musical de Lluís Gavaldà», segons l’organització.El festival, que va exhaurir entrades en la darrera edició, se celebra en un marc incomparable amb vistes a l’amfiteatre i al mar. La programació musical es complementa amb tallers creatius, una discoteca silenciosa, teatre, fotografia, cinema i literatura, a més d’un espai dedicat als infants de 0 a 3 anys, zona de descans, jocs i oferta gastronòmica.El festival va néixer de la mà de l’associació Tecletes, un grup de mares i pares que volia seguir anant de concerts i gaudir-los amb els seus fills. El Minipop, a mig camí entre una festa major de poble i un festival anglès, és un espai de trobada intergeneracional on conflueixen grans i petits amb ganes de compartir cultura i noves experiències.El festival parteix de la base que la música no té edat i que, per tant, no necessita adaptacions per arribar a tothom. L’únic que cal és adequar els espais i els horaris perquè s’hi pugui sentir bé des del més gran al més petit.