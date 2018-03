Detenen dos homes per vendre droga al carrer

A un jove de 19 anys se li va intervenir suposadament marihuana i a un de 39 una substància blanca

La Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir la setmana passada dos homes per un presumpte delicte contra la salut pública, concretament per un possible tràfic de drogues.Aquest divendres a les 20 hores quatre agents van realitzar un servei de vigilància i seguiment d'un individu per la possible venda de substàncies estupefaents al carrer Sant Antoni Maria Claret, fets que havien estat lamentats pels veïns en diferents ocasions.Els agents van observar com l'individu seguit rebia diners i, a canvi, facilitava sobres petits de plàstic.Els agents van detenir el venedor, un home de 39 anys, per un presumpte delicte contra la salut pública. En l'escorcoll que li van realitzar, els agents van localitzar a la seva jaqueta quatre embolcalls de plàstic amb pols de color blanc a l'interior.Dissabte, la Urbana va rebre l'avís per part d'un agent fora de servei que informava que al carrer Frederic Mompou s'estava produint un possible repartiment de droga.Una patrulla es va desplaçar al lloc dels fets i va localitzar-hi cinc joves asseguts als bancs del parc infantil. Després de veure els agents els joves es van posar nerviosos i dos d'ells van intentar marxar del lloc corrents, però van ser interceptats. A un d'aquests joves se li troba un embolcall amb substància vegetal, suposadament marihuana.Els agents van parlar amb la resta d'integrants del grup de joves i van assegurar que un d'ells els havia venut la droga i que es guanyava la vida d'aquesta manera. Fet l'escorcoll a aquest individu, un jove de 19 anys, se li van trobar onze bossetes de plàstic amb substància vegetal verda, una balança de precisió i 60 euros fraccionats, motiu pel qual va ser detingut.