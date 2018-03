«Des de la FAVT volem treballar la idea de generar el districte de barri»

«Les entitats han d’intercanviar idees i un representant de l’Ajuntament ha de fer d’interlocutor amb l’Alcaldia perquè conegui les nostres opinions»

Actualitzada 18/03/2018 a les 21:54

—Volem treballar la idea de generar el districte de barri, on puguin participar totes les entitats, des de les esportives a les culturals o socials. Es fa a Barcelona i Girona, i funciona bé.—Es tracta de crear una taula d’entitats. De fet, a Sant Salvador es va posar en marxa fa dos anys i el resultat és molt positiu. La setmana passada ho vam proposar a Bonavista.—L’estiu passat, a Sant Salvador, no tenien casal per als nens i diversos clubs van proposar fer activitats. Es van ajuntar algunes entitats de divers caire per fer coses dirigides als més petits i va funcionar. L’objectiu és unir les entitats d’un barri per fer un intercanvi d’idees.—Ens agradaria que hi hagués un representant municipal, tant perquè ens facilités informació com per fer d’intermediari amb l’Alcaldia. Ens van treure els consellers de barri i això ens va fer mal.—A les associacions de veïns hi ha moltes dones perquè s’està produint un canvi generacional. Cada cop hi ha més dones presidint associacions. Volem posar el nostre granet de sorra.—Ha evolucionat, però estem com a finals dels anys 80 i inicis dels 90. Reivindiquem les mateixes coses. Seguim demanant millors voreres o un enllumenat públic digne. Ens trobem en aquest punt. Els barris s’han envellit, no s’han cuidat, com passa en el conjunt de la ciutat. Pensem que hi ha una mala gestió. De fet, tota Tarragona ha envellit des del punt de vista urbanístic.—Dies enrere ens vam reunir amb regidors del PSC i del PP i els vam comentar qüestions com la necessitat de fer un manteniment dels locals de les associacions. L’actitud va ser positiva i se’ns va dir que es buscaria una solució als locals municipals.—Demanàvem reunions, però no ens les concedien. Desconeixem el motiu. El 2017 vam insistir i al desembre va arribar la primera de les reunions. D’aquesta va sortir la creació de dues comissions, una de cultura, festes i serveis socials i, l’altre, d’urbanisme i seguretat.—Partim de zero, perquè només jo he format part d’una junta. Acabem de començar i, primer, volem informar-nos. De moment, no ens posicionem en temes com la Budellera o els Jocs Mediterranis, però això no vol dir que no ho farem en el futur.—Ja estem treballant en el canvi de sistema de treball perquè els temps i les reivindicacions han canviat. Volem que les entitats s’impliquen més amb la FAVT, per tenir una major relació.—Gràcies a la FAVT van posar especialistes al CAP de la Granja i ara treballem perquè treguin els barracons de Pediatria. Anem aconseguint coses, com no haver d’anar al CAP a presentar una baixa laboral.