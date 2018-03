Demanen 12 anys de presó per al cambrilenc que va apunyalar un amic després de jugar a consola

Els fets es van produir el 31 d'agost del 2016 a la urbanització dels Boscos

El fiscal demana dotze anys de presó a un jove, veí de Cambrils, per haver apunyalat el seu amic mentre dormia, després de jugar a la consola, en el domicili de la víctima a Tarragona, al número 9 de l’avinguda Boscos, a la urbanització que porta el mateix nom.Aquest cas, qualificat d'assassinat en grau de temptativa, es remunta al dia 31 d'agost del 2016 i es jutja demà en la Secció Segona de l'Audiència de Tarragona.Segons el relat del fiscal, l'acusat i la víctima eren amics des de feia temps i solien passar junts caps de setmana o períodes més llargs, principalment per distreure's amb jocs electrònics a casa de la víctima.En una d'aquelles trobades, la víctima dormia en la seva habitació i, per motius desconeguts, l'acusat -que ara té vint anys- va entrar en el seu dormitori i li va assestar diverses punyalades amb un ganivet de cuina. En aquell moment la víctima es va despertar, va poder desfer-se de l'agressió i alertar els Mossos d'Esquadra.A més de la pena de presó, el ministeri públic també demana el pagament d'una indemnització de 4.320 euros i una ordre d'allunyament de 500 metres de la víctima durant cinc anys.La víctima va patir ferides en el pit i altres en intentar defensar-se i va haver d'estar nou dies ingressat a l'hospital, mentre les lesions van tardar noranta dies a curar-se, dels quals, a més dels nou d'hospitalització, va estar 46 impedit per a les seves ocupacions i li han quedat cicatrius com a seqüela.L'agressor, segons l'informe forense, tenia les seves capacitats intel·lectuals intactes i el jutge va ordenar el seu ingrés a la presó.