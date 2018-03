Arriba la PartyCats&Dogs a Tarragona

Tots els beneficis aniran a parar a l'associació felina Gatvarres

El pròxim dissabte, 24 de març, se celebrarà la PartyCats&Dogs de Tarragona al Totemcafé, d'11 a 20 hores. Tots els beneficis aniran a parar a Gatvarres, una associació felina que s'encarrega d'impartir CER a les colònies de la zona.A partir de les 11 del matí, els assistents podran participar en una classe de zumba. Després hi haurà vermut i el concurs fotogràfic a les 12 hores. Per a les 15, hi haurà la projecció de fotografies de gats que es troben en adopció i a les 16 hores, serà el torn dels gossos amb una desfilada. A partir de les 17 hores, es farà el concurs del gos més simpàtic i després un bingo solidari.Durant tota la jornada, hi haurà concerts i animadors infantils. L'entrada és gratuïta.