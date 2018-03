Tarragona viu el concert de banda més multitudinari amb 1.700 músics d'arreu del país

És un dels actes de celebració del 25è aniversari de l'Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM)

Tarragona ha viscut aquest diumenge el concert de banda més multitudinari que s'ha fet fins ara a Catalunya amb més de 1.700 músics d'arreu del país. Aquest és un dels actes que l'Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM) ha impulsat per celebrar el 25è aniversari. El que s'ha viscut a la Tàrraco Arena Plaça ha estat només un tastet d'allò que ha de venir: el gran concert final, amb 6.500 músics, que se celebrarà el 10 de juny a l'estadi de Cornellà – El Prat. Durant diverses setmanes, els alumnes han treballat les peces per separat, fins que aquest diumenge al matí han pogut fer el primer i únic assaig conjunt. El president de l'ACEM, Carles Farràs, ha explicat que el repte s'ha superat per la feina de les escoles de música, que han seguit «ràpidament les indicacions llegint partitures, un llenguatge universal».Una de les persones per les quals el concert ha suposat tot un repte ha estat pel director d'orquestra i compositor Albert Gumí, encarregat de dirigir la banda multitudinària a Tarragona. Entre les dificultats, «òbvies», la gran quantitat de músics; però també l'ampli espai, que fa que el so tingui un cert retard. Amb tot, Gumí ha explicat que, un cop acostumats al so, «la música ha començat a sortir» i, així, «el que en principi és un problema acaba sent una virtut perquè tens un gran potencial de timbre, volum i so que poses al servei de la música».A primera hora del matí, músics de tot el país –molt joves, la majoria, però també de més edat-, han començat a assajar a la Tàrraco Arena Plaça. «Ha estat una sorpresa la quantia de so, però ara ja estem posats», ha comentat el director de banda a mig matí, unes hores que han servit per conjuntar el que tots els músics havien treballat fins ara per separat.I és que els instrumentistes treballen amb les partitures des de fa mesos a cada escola i amb el seu conjunt. En Miquel Duran, professor de l'escola municipal de música i dansa d'Esparraguera, ha explicat que fa setmanes que treballen a l'aula i que han adaptat les partitures a tots els nivells del centre i, així, «no s'ha fet tan diferent quan hem arribat aquí», tot i trobar-se amb una situació de «magnituds a les quals no estem acostumats». La Júlia Aguilera, clarinetista de la mateixa escola, acostumada a tocar amb una banda d'unes mides més reduïdes, ha explicat que el més complicat és la coordinació però que l'experiència ha estat «molt divertida».L'ACEM ha organitzat una sèrie de concerts que tenen en compte diferents punts de la música. Així, la de Tarragona és només una de les vuit concentracions prèvies al gran concert final. L'ACEM ha dividit els alumnes de les escoles de música en vuit parts i els participants del concert a la TAP n'eren només una fracció. Anteriorment, a Lleida es va celebrar una trobada de guitarres, a l'MNAC es va fer un concert de corda fregada i a Manresa, un concert de veu. Totes les trobades han tingut més d'un miler de participants. D'ara endavant encara queden altres cites, com la dedicada al jazz band, percussió o dansa.El programa d'actes de celebració dels 25 anys culminarà amb una gran festa, un concert multitudinari que se celebrarà el 10 de juny a l'estadi de Cornellà – El Prat i on participaran més de 6.500 músics. Per a aleshores, s'han posat les entrades a la venda a un preu de 12 euros.