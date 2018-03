Quetcuti: «Hem de plantejar-nos quina Setmana Santa volem a Tarragona en el futur»

El pregoner de Setmana Santa aposta per la renovació de la Setmana Santa tarragonina

Actualitzada 18/03/2018 a les 14:09

El pregoner de Setmana Santa, Aldolf Quetcuti, va apostar aquest diumenge per la renovació de la Setmana Santa tarragonina i va referir-se a la necessitat «d'obrir un debat». Quetcuti va rebre una llarga ovació per la lectura, al saló de plens de l'Ajuntament, d'un pregó emotiu, on va fer un repàs de les seves vivències d'ençà que era un nen, i va reviure passatges viscuts amb els seus pares, com quan la seva mare li va cosir la primera vesta.El president de la Confraria de Sant Magí Màrtir i president del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació va manifestar que «hem de plantejar-nos quina Setmana Santa volem a Tarragona en el futur», i va fer un clam «per la renovació, amb la incorporació de nous membres i el relleu generacional».Quetcuti va afirmar que «hem d'ajudar els joves a què trobin sentit a aquesta celebració i que facin seva la Setmana Santa, però, per aconseguir-ho, «hem de generar capacitat d'acollida i mostrar-nos el més oberts possibles, escoltant les seves demandes». El pregoner fins i tot va afirmar que «la duració de la processó –de Divendres Sant– és excessiva para a aquells que hi participem i els que vénen a veure-la», i va fer una sèrie «de plantejaments que, penso, ens hauríem de fer». Quetcuti va parlar clarament de la necessitat de «renovar» la Setmana Santa Tarragonina.Quetcuti va dedicar una part del pregó per parlar de situacions actuals per les quals travessen diversos sectors socials, com els immigrants. «Avui, la resurrecció és més necessària que mai. Parlo de gestos, d'aquells que pateixen una mena de mort física i psicològica». En aquest punt, va remarcar que «avui tenim clars exemples de nous judes i cal generar un diàleg allunyat de l'avarícia». «Europa –va dir Quetcuti– és bressol d'emigrants i nosaltres els hem de donar caliu: hem de confraternitzar els uns amb els altres». El pregoner va referir-se també a col·lectius com els dels desnonats i els indigents.