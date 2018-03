La Rambla Nova s'omple de peixos per recordar al petit Gabriel

Un centenar de persones ha reclamat que no es derogui la pena de presó permanent revisable

Actualitzada 18/03/2018 a les 20:43

La Rambla Nova de Tarragona s'ha omplert aquesta tarda de peixos per recordar la figura del petit Gabriel Cruz, el nen assassinat a Almeria. A la concentració s’hi han aplegat prop d’un centenar de persones, majoritàriament famílies i moltes criatures. L’acte s’emmarcava en tot un seguit de reivindicacions que s’han realitzat a Espanya durant el cap de setmana per reclamar que no es derogui la pena de presó permanent revisable. «Els polítics han de veure què ha dit el país i fer-nos cas», subratlla una de les organitzadores, Toñi Rosa.Tot i que la concentració havia de servir per donar ànims a la família de Gabriel mentre estava desaparegut, el fatal desenllaç de la història ha provocat que l’acte celebrat serveixi per «recordar la figura de tots els nens brutalment assassinats», segons subratllen les organitzadores. Toñi Rosa i Cristina Borja han decidit que Tarragona també havia de sortir al carrer, per aquest motiu, fa dues setmanes, van començar a moure fils per aplegar el màxim de gent possible.Amb l’objectiu de retre homenatge al petit Gabriel, desenes de nens i nenes han arribat al lloc amb dibuixos de peixos, ja que la seva família va explicar que al petit li encantaven aquests animals, i van convidar a omplir les xarxes de peixos amb motiu de suport. A la Rambla, s'han penjat tots els dibuixos d’un fil i s'ha mostrat una pancarta de suport amb la fotografia del petit i imatges d’altres nens i nenes desapareguts o assassinats.D’altra banda, s'ha engegat una recollida de signatures per reclamar que no es derogui la pena de presó permanent revisable i que, a més, es revisin les penes dels assassins que han entrat a presó després d’haver matat amb «violència i traïdoria». «Els polítics ens han d’escoltar. Tota Espanya els està demanant que no retirin aquesta pena», expressen les organitzadores.Encara que Gabriel era el principal protagonista, Rosa i Borja no han volgut oblidar-se de totes les persones desaparegudes o brutalment assassinades. Així doncs, també han tingut paraules per Ruth Ortiz, Marta del Castillo o Mari Luz Cortés, així com per Ramón García, home desaparegut a la Pobla de Montornés el 25 de desembre de 2016, i del qual la seva família no n’ha tornat a saber mai res més.