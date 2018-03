Detingudes quatre persones per robar en 35 trasters de Tarragona, Torredembarra i Sant Celoni

Els Mossos van recuperar objectes per un valor superior a 6.000€

Quatre detinguts de la mateixa família

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat dijous dos homes, de 24 i 43 anys, i dues dones, de 19 i 52 anys, tres de nacionalitat espanyola i un de nacionalitat marroquina, com a presumptes autors de 35 robatoris amb força a trasters i per delicte de receptació.La investigació va començar al gener arran de la recuperació d’un mòbil sostret a un pacient ingressat en un centre hospitalari de Tarragona. Els agents van seguir la pista del presumpte receptador que havia venut el telèfon per internet. Es va detectar que hi havia un nexe entre el telèfon mòbil recuperat i una gran quantitat d’objectes que estaven en venda a la xarxa. Tots aquest objectes relacionats tenien en comú que el venedor acceptava qualsevol oferta econòmica sense fixar cap preu d’entrada.A finals del mes de gener, els Mossos van detenir a dues persones per un robatori amb força a un traster del carrer Abad Oliva de Reus. A partir d’aquí, els agents van poder relacionar aquests dos detinguts amb el lladre de l’hospital i amb una gran quantitat d’objectes a la venda per internet.Els investigadors van establir que aquests objectes provenien de més d’una trentena de robatoris amb força a trasters del Tarragonès i del Vallès Oriental. Finalment, van detenir quatre persones, que pertanyien al mateix nucli familiar, com a presumptes autors dels robatoris. Es van recuperar objectes per valor superior als 6.000€, com ara bicicletes, televisors, ordinadors, etc. Els Mossos també van recuperar 1.800€ en metàl·lic.