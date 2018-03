Una passera unirà els barris de Ponent amb Tarragona pel Francolí

El pont està pràcticament finalitzat i en els propers dies ja es podrà utilitzar

Actualitzada 17/03/2018 a les 13:03

La construcció d’una passera que uneixi els barris de Ponent amb la ciutat està pràcticament finalitzada. Es tracta d’un pont que passa per sobre del riu Francolí, unint les dues bandes que queden dividides per l’aigua. És una passera de fusta que permetrà creuar d’una banda a l’altra amb més facilitat.L’alcalde de la ciutat, Josep Félix Ballesteros, ha aprofitat la plantada popular organitzada per l’associació Aurora i Repsol per explicar aquesta novetat. «És un pas més per la unió dels barris de Ponent amb Tarragona, fins ara el riu ha actuat com a separador però ara servirà per connectar millor», ha sentenciat Ballesteros.Les obres d’aquesta passera gairebé ja estan enllestides i, segons ha comentat l’alcalde, en els propers dies ja es podrà començar a utilitzar. Aquesta passera de fusta, s’alinearà amb el sentit de l’aigua, per tant, en cas que pel riu Francolí baixi molta quantitat d’aigua, la passera es replegarà automàticament, per no fer de barrera. En aquests casos, els vianants no la podran utilitzar.