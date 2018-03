La processó del Gremi de Marejants recorre els carrers del Serrallo

L'han iniciada després del via crucis que ha tingut lloc a l'església de Sant Pere

Actualitzada 17/03/2018 a les 20:58

Com és tradicional, la processó del Gremi de Marejants ha recorregut els carrers del Serrallo després del Via Crucis fet a l’interior de l’església de Sant Pere. Els armats del Gremi de Marejants, juntament amb els passos la Presa de Jesús, de la Confraria de Pescadors, el Sant Sopar i el Sant Enterrament, del Gremi de Marejants, el Sant Crist de l’església Sant Pere de Reus i la Creu dels improperis de la Confraria de Sant Josep i Sant Jaume de Reus acompanyats per les Bandes de Tambors de les Confraries del Barri han passat pels carrers del Serrallo, fent un circuit circular per començar i acabar a l’església.