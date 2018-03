Més de 2000 persones s’han concentrat aquest matí per exigir unes pensions dignes

Actualitzada 17/03/2018 a les 16:56

Els pensionistes han sortit al carrer per exigir unes pensions dignes i manifestar la seva indignació per com el Partit Popular ha gestionat el sistema públic de les pensions. Es queixen que les pensions tan sols han augmentat un 0,25% i demanen que la prestació mínima giri entorn els 1.000€.Per tot això, fins a 2.500 persones han omplert la plaça Corsini aquest matí, convocats per la Marea Pensionista. Aquestes manifestacions també s’han produït arreu d’Espanya.