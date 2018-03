Una cinquantena de persones ha participat en l’acció sota el lema ‘Jo també cremo la corona espanyola’

Actualitzada 17/03/2018 a les 20:25

Una cinquantena de persones han cremat fotos del rei Felip VI en una concentració aquest dissabte al vespre que ha servit de «celebració» després de conèixer la sentència d’Estrasburg, en què el tribunal afirma que no hi ha incitació a l’odi en la crema d’imatges del monarca. L’acció ha estat convocada per l’esquerra independentista, que ha reivindicat que «cremar fotos del rei no és cap delicte». Per Santi Fortuny, militant d’Endavant, la sentència del TEDH és «fruit de la insistència i desobediència al carrer mostrant el rebuig a la corona espanyola» i que, per tant, el missatge és que «persistint en allò que ens prohibeixen el poble català podrem aconseguir els nostres objectius». En l’acte s’han cremat imatges del Rei mentre els participants exclamaven ‘Jo també cremo la corona espanyola’.