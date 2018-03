La senyora ha estat traslladada a l'hospital Joan XXIII per les diverses contusions que li ha causat la caiguda

Actualitzada 16/03/2018 a les 13:55

Aquest matí, al voltant de les 13 hores, una dona gran ha caigut per les escales del Mercat Central, que donen accés al Mercadona.Al carrer Colom, que és on s'ha produït l'incident, s'hi han desplaçat dues dotacions del SEM per a atendre a la dona, la qual han estès a sobre d'una llitera. Aquesta ha estat traslladada a l'hospital Joan XXIII per les diverses contusions que li ha causat la caiguda.