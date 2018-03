Tarragona rebutja que l'alcalde i els regidors deixin de fer promoció de begudes alcohòliques

Ballesteros nega que es promocionin i demana que no es confongui amb donar suport als productors locals

Actualitzada 16/03/2018 a les 12:21

El ple de l’Ajuntament de Tarragona ha tombat una moció del regidor d’Units per Avançar, Josep Maria Prats, en què proposava que els càrrecs electes del consistori no facin promoció directa i pública de cap beguda que contingui alcohol. La proposta ha quedat rebutjada amb els vots de PSC i Cs, i ha comptat amb l’abstenció del PP i el PDeCAT, i els vots favorables d’ERC, la CUP, ICV, UpA i la regidora no adscrita.L’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, ha negat que facin promoció de begudes alcohòliques i ha demanat que no es confongui donar suport als productors locals amb incitar a un consum irresponsable. En aquest sentit, ha subratllat l’èxit de les campanyes de prevenció impulsades a nivell municipal. La polèmica ve de lluny, des que la Generalitat -a través de Salut- va demanar a Ballesteros que deixés de promocionar begudes alcohòliques.Aquest divendres, l’alcalde ha tornat a mostrar el seu desacord amb la petició, que considera «hipòcrita», i ha reptat les formacions a portar la regulació d’aquesta qüestió al Parlament com es va fer «amb els toros».