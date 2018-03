La convocatòria es per a les 19 hores a la plaça de la Font

Òmnium Tarragonès ha convocat per aquesta tarda de divendres, a les 19 hores a la plaça de la Font, una concentració pels cinc mesos que porten Jordi Cuixat, Jordi Sànchez i Oriol Junqueras a la presó de Soto del Real i Estremera.La reunió està organitzada per CDR Tarragona, Òmnium Tarragonès i ANC amb el lema 5 mesos sense vosaltres. Us volem a casa. Està programat que a les 20 hores els concentrats s'uneixin a la concentració davant la presó, que es fa cada divendres.