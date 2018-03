Maixé diu que la Setmana Santa «va a la baixa» i s'ha detectat «una davallada»

Ahir va presentar l’opuscle de l’Associació La Salle, en l’any que l’entitat celebra el centenari, de la que és un dels seus membres més veterans

Actualitzada 15/03/2018 a les 21:15

De més a menys

Cent anys

Joan-Maria Maixé, un dels membres més veterans de l’Associació La Salle, va tenir ahir l’honor de presentar l’opuscle de l’entitat, coincidint amb l’any del centenari. L’acte es va celebrar a l’església de Sant Agustí que, com sempre, es va omplir. En el seu curs, va intervenir la Coral Infantil del col·legi. Maixé va recordar a aquesta redacció que, de ben petit, ja mantenia una vinculació amb La Salle i que va pertànyer a la junta de l’associació trenta anys, «fins que fa cinc vaig decidir deixar-ho per donar pas als joves».Maixé va comentar que, al llarg d’un segle de vida, l’associació ha viscut moments bons i dolents. El primer episodi conflictiu va coincidir amb el naixement de l’associació. «Va estar tres anys paralitzada perquè no es posaven d’acord amb l’idioma» que havia d’utilitzar l’entitat. D’aquest fet gairebé no hi ha documentació per la pèrdua produïda en els canvis de seu. «He tingut problemes per buscar la història de l’associació», va dir Maixé, qui va lamentar que «s’han perdut molts detalls».Maixé també va destacar, com a fet que en el seu moment va ser conflictiu, «la pretesa imposició de l’autoritat de l’institut dels germans de La Salle en funció del director». En aquest context, va recordar que, quan va obrir el col·legi a Sant Pere i Sant Pau, «va venir un director de Bata (Guinea Equatorial) que volia que nosaltres féssim les coses a la seva manera, quan som una associació d’antics alumnes, una entitat no religiosa».Joan-Maria Maixé és de l’opinió que la Setmana Santa de Tarragona «va a la baixa». «Només cal comprovar quanta gent sortia a les processons fa uns anys i la que va anar el 2017: són cicles». «S’ha detectat una davallada que es confirma», va dir Maixé, qui va recordar que una situació similar a la que pot produir-se ja va succeir «als anys 80 i 90, quan hi va haver una davallada de la Setmana Santa, a les confraries i a entitats com la nostra, que és una associació, fins que un grup de jóvens va prendre el relleu i es va produir un canvi generacional». Per altra banda, Maixé va comentar a aquesta redacció que, «en el seu moment, les dones van salvar les processons i, ara, li toca al jovent».Joan-Maria Maixé va fer referència a la importància de la fita d’arribar als cent anys de vida i va destacar el contingut d’un opuscle força significatiu per la data, en el que, fins i tot, «es publiquen articles crítics, cosa que em sembla molt bé».Maixé té clar que l’Associació La Salle «no és una confraria» i sí una entitat que «fa moltes coses», més enllà de les activitats que es deriven de la Setmana Santa. «L’associació és plenament tarragonina i està lligada a confraries i entitats ciutadanes», però la seva acció te derivacions en diversos vessants. Maixé va insistir a dir que la seva és una associació «d’antics alumnes de La Salle».Avui, divendres, es presentarà l’opuscle de la Cofradía del Cristo del Buen Amor y Nuestra Señora de la Amargura con San Juan Evangelista. L’acte tindrà lloc a l’església de Sant Nicolau de Bari, amb inici a les 20 hores.