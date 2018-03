Moltes de les balustrades estan trencades

Actualitzada 16/03/2018 a les 17:37

La zona del Port Esportiu de Tarragona està en procés de degradació. L'estat de les balustrades, moltes d'elles trencades, dóna una imatge de deixadesa als ciutadans que passegen cada dia per la zona marítima tarragonina.No es tracta només del seu estat, sinó que aquesta degradació comporta un perill per als visitants que hi passen per allí.