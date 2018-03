La URV i Repsol faciliten l'entrada d'estudiants a la universitat

L’import de les beques atorgades en aquesta edició ascendeix als 100.000 euros

Actualitzada 15/03/2018 a les 20:29

La Fundación Repsol i el Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili van lliurar ahir les beques convocades per les dues entitats a 20 joves estudiants per al curs 2017-2018. Aquest programa de beques té per objecte col·laborar amb la universitat per facilitar l’accés i la permanència en els estudis universitaris, a aquells alumnes d’educació secundària que, tenint un bon expedient acadèmic i motivació per emprendre aquests estudis, es troben amb dificultats econòmiques, socials o personals que ho dificulten. En total, l’import atorgat enguany ascendeix als 100.000 euros.Un recent estudi sobre l’impacte d’aquesta iniciativa sobre els 55 alumnes beneficiats, 27 dels quals ja han obtingut la seva titulació acadèmica, assenyala que els becats aconsegueixen un nivell d’ocupació laboral del 92% (un índex superior al del global d’estudiants de la URV, on el nivell d’ocupació és del 86%). De l’estudi, en destaca que la totalitat d’aquests estudiants estan ocupant llocs laborals on desenvolupen funcions d’acord amb el nivell universitari i el 96% ho fan en llocs laborals específicament relacionats amb els seus estudis universitaris. D’altra banda, la taxa d’èxit de la beca és del 96%, doncs tan sols 4 becats van deixar els estudis.Els becats han estat escollits després d’una avaluació de les seves condicions econòmiques i personals, a partir d’una puntuació de fins a 100 punts que té en compte aspectes com situacions familiars problemàtiques, distància de la residència fins al centre docent, nombre de membres del nucli familiar, etc.El lliurament de les beques va tenir lloc al Paranimf de la URV i va estar presidit per Ignacio Egea, vicepresident de la Fundación Repsol, Josep Antón Ferré, rector de la URV, i Joan Pedrerol, president del Consell Social de la universitat. Aquest programa de beques suposa per a Fundación Repsol, una mostra més del seu compromís amb l’educació i amb el desenvolupament de la societat, en particular en els entorns en què la companyia té presència.