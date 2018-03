La Sang engega una campanya per reclamar silenci i respecte durant la processó de Divendres Sant

Entre les seves queixes hi ha els aplaudiments del públic a la baixada de la Peixateria i la manca d'uniformitat dels confrares

Actualitzada 16/03/2018 a les 13:46

La Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist considera que els viacrucis i la processó del Sant Enterrament de la Setmana Santa de Tarragona no rep el respecte que es mereix per part de la gent i d'alguns dels confrares.Per aquest motiu, la congregació ha decidit engegar una campanya sota el lema 'El teu silenci, el millor exemple', amb un cartell al·legòric. En un comunicat públic, la Sang es queixa de l'elevat to de veu entre els espectadors, la gent creuant entre les fileres i el protagonisme adquirit pels fotògrafs.Els responsables de la Sang també lamenten els aplaudiments que es produeixen quan la processó passa per la baixada de la Peixateria, «quan ascendeixen els passos».Però no totes les queixes es refereixen al públic que assisteix a la processó. El comunicat també fa referència a l'incompliment «de la correcta uniformitat dels confrares i el trencament del seu silenci durant la desfilada». Això segons la Sang, «està devaluant la nostra processó».La campanya engegada per la congregació vol aconseguir, segons expliquen, «que la nostra Processó no perdi la solemnitat i la seriositat que sempre l'ha distingit». I finalitza assenyalant, «Si us plau, a la Processó, respecta i demana respecte».