La concentració de dol per la mort del petit Gabriel suma nous suports

Es farà el proper diumenge 18 de març, a les 17 hores, a la confluència entre la Rambla Nova i la plaça Imperial Tàrraco

Actualitzada 16/03/2018 a les 15:37

El diumenge 18 de març, a les 17 hores, hi ha preparada una concentració silenciosa per la mort del petit Gabriel Cruz, a la confluència entre la Rambla Nova i la plaça Imperial Tàrraco.Dues tarragonines, Cristina Borge Garcia i Toñi Martínez, veïnes de la Pobla de Mafumet i d'Altafulla respectivament, han decidit traslladar el dol per la mort del petit de 8 anys al carrer.Les organitzadores han anat sumant més suports a mesura que passaven els dies. Per difondre la concentració, han posat en marxa un esdeveniment a Facebook i han creat una llista de distribució de Whatsapp per intentar assolir la màxima repercussió.Amb l'esdeveniment de Facebook han aconseguit un centenar de confirmacions, mentre que hi ha 241 persones més interessades. A través de les xarxes, han recaptat diners per tal de fer front a les despeses de les pancartes i per als crespons negres que es repartiran el diumenge.Està previst fer un minut de silenci a la memòria de Gabriel i es llegirà un manifest per demanar la Presó Permanent Revisable. A la lectura, també es recordarà a totes les víctimes que han estat assassinades o desaparegudes durant aquests anys. Entre elles, Meritxell Vall, Carmen Ginés o Ramón García.Les organitzadores també han fet una crida a què els assistents portin dibuixos de peixets. Durant la marxa sonarà la cançó preferida del nen, Girasoles de la cantant Rozalén.Alguns alcaldes de les poblacions veïnes han confirmat la seva assistència, com és el cas de l'alcalde de la Pobla de Mafumet, Josep Maria Sardà, i diversos representants dels ajuntaments de Constantí i la Pobla de Montornès.