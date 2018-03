La Casa d'Andalucía celebrarà els 40 anys amb una gala al Tarragona

Va néixer abans que l’autonomia andalusa i del seu local han sortit professionals del ball com Francis Núñez o Ana Belén

Actualitzada 15/03/2018 a les 19:12

La Casa de Andalucía de Tarragona y Provincia celebra el pròxim diumenge, 18 de març, el quarantè aniversari de la seva fundació, coincidint amb la data de constitució. L’acte central tindrà lloc al Teatre Tarragona, a les 19 hores. La Gala 40 Aniversario, per a la qual ja s’han venut 600 entrades, comptarà amb la presència de ballarins amb projecció internacional que han crescut a la Casa, com el tarragoní Francis Núñez, i diverses actuacions musicals. A més, es retrà un homenatge a antics presidents de l’entitat i als germans majors. També es farà entrega de la Insígnia d’Or, el reconeixement més important que fa la Casa «a persones o empreses per la seva col·laboració», va dir la presidenta Charo García.La Casa de Andalucía té actualment 200 famílies sòcies i travessa per un molt bon moment, com ho demostra el fet que «cada mes, entre cinc i sis famílies es donen d’alta», va dir Garcia a la seu del carrer Gomera, mentre, de fons, un cor assajava diverses peces musicals per a l’acte del diumenge.Charo García va explicar amb orgull que «de la Casa han sortit importants professionals, molt coneguts a escala mundial, com Francis Núñez, Ana Belén, Jesús Blanco, Paqui Moya o Montse i Menchu, que tenen una escola a Sant Pere i Sant Pau». Fins i tot el secretari de l’entitat, Ivan Ballester, combina el seu treball a l’hospital de Santa Tecla amb l’activitat de ballarí, en la qual ha aconseguit diversos premis.La Casa de Andalucía de Tarragona y Província va néixer el 18 de març del 1978 per «decisió d’un grup d’amics que volien mantenir i recordar la seva cultura», va dir García, qui va apuntar que «els primers passos van ser difícils, ja que hi va haver tres presidents en sis anys, però finalment es va consolidar». La primera seu es trobava al Passeig Torroja i, després de ser-hi per espai de 25 anys al carrer Barcelona, en fa sis es va traslladar al carrer Gomera, de la Granja.García recorda que «la Casa és més antiga que l’autonomia d’Andalusia i la nostra entitat és de les primeres inscrites per la Junta». La presidenta va indicar que «el meu pare va ser un dels fundadors i jo he treballat, com a vicepresidenta, en les directives presidides per Gumersindo López i Paco Vázquez». García, primera dona que presideix l’entitat, va definir la Casa com «una gran família oberta a tothom, ja que també tenim socis que són de la Manxa». A més, va subratllar la participació de gent jove que ja ha nascut aquí. «Jo sóc de Còrdova i la meva filla, que és vocal de Joventut, ho ha fet a Tarragona». En aquesta ciutat resideixen més de 20.000 persones nascudes a Andalusia i prop de 40.000 tarragonins tenen amb almenys un dels pares andalusos.L’activitat de la Casa ha estat decissiva en diversos fronts. «Vam ser els primers a organitzar la Feria de Abril de Bonavista, duem a terme la segona romeria més concorreguda de Catalunya, amb 40 carruatges i, enguany, amb un creixement de sis casetes respecte a l’any passat, i disposem d’un planter molt jove, ja que la sòcia més petita té catorze anys»La Casa ja està preparant les pròximes iniciatives. Del 27 d’abril a l’1 de maig participarà en la Feria de Abril, després vindrà la Cruz de Mayo, «que segurament farem en un Tinglado del Port, com l’any passat», i seguirà la Romeria del Rocío, del 15 al 19 de juny. Aquest any, amb motiu del quarantè aniversari, s’ha restaurat la imatge. García va comentar que «l’any passat, a la sortida, érem 4.000 persones, i portem un centenar de cavalls». Abans, però, la Casa celebrarà el Certamen de Chirigotas. Serà el 25 de març al Teatre de Bonavista. L’entrada tindrà un preu de 3 euros i la recaptació anirà a benefici de la Banda de Cristo.