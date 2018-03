L'editorial Piscina, un petit oceà, presenta el seu últim llibre 'Mapa de ciutats somiades'

L'obra està il·lustrada per Andulupandu i fa un 'especial' recorregut per diverses localitats tarragonines

Aquest dissabte 17 de març el Museu d’Art Modern de Tarragona acollirà la presentació de ‘Mapa de ciutats somiades’, l’última novetat editorial de Piscina, un petit oceà.El llibre és un recorregut imaginari per les poblacions de l’Ametlla de Mar, Amposta, Cambrils, Constantí, Falset, Gandesa, Montblanc, Móra d’Ebre, Reus, Salou, Tarragona, Torredembarra, Tortosa, Valls, El Vendrell i Vila-seca. Escrit per Joan Pijama i il·lustrat per Andulupandu, ‘Mapa de ciutats somiades’ és una guia de passeig per aquestes localitats transformades en llocs ideals als ulls dels petits, així com una eina per al debat entorn de les ciutats actuals, les seves mancances i necessitats.